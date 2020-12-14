Выяснилось, когда Греция откроется для туристов 

Греция откроет границы для российских туристов весной следующего года, когда эпидемиологическая ситуация улучшится. Об этом рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис в понедельник, 14 декабря.
Он пояснил, что российский рынок очень важен для Греции.
— Мы считаем, что российские туристы прекрасно проводили время здесь, их приглашают приехать, и мы прямо говорим — на следующий год мы будем открыты для наших русских друзей, — сказал Харис Теохарис.
Министр отметил, что Греция планирует к тому времени провести вакцинацию от коронавируса у большей части населения. Поэтому принимать туристов можно будет с большей безопасностью. При этом прилагаются усилия, чтобы использовать экспресс-тесты для выявления зараженных коронавирусом, передает РИА Новости.