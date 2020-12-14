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Названы самые пагубные привычки россиян во время отпуска 

Lenta.ru 1 час назад
Названы самые пагубные привычки россиян во время отпуска
Фото: Lenta.ru
Владельцы разных объектов размещения перечислили самые пагубные привычки российских туристов, с которыми им пришлось сталкиваться за время работы. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, по словам отельеров, одним из главных недостатков отечественных путешественников является то, что они часто невнимательно читают описание гостиницы и требуют большего при заселении.
Кроме того, выяснилось, что многие путешественники после себя оставляют грязь в арендованных квартирах — не моют плиту или не убирают за собой мусор, а также имеют привычку заселяться, например, «вшестером в апартаменты на троих».
Вдобавок некоторые гости едят много фастфуда прямо в номерах, из-за чего потом сотрудникам отелей приходится выводить муравьев. В то время как другие могут отомстить за замечания о шуме после 12 ночи плохими отзывами.

«К сожалению есть такие гости, которые хорошо отдохнув, хотят большего. В реальности было так: "верните нам половину стоимости и напишем отличный отзыв, не вернете — изгадим все"», — рассказал один владелец объекта размещения.

В сентябре аналитики онлайн-сервиса составили портрет типичного отечественного туриста, отдыхающего во время пандемии коронавируса. Так, выяснилось, что россияне стали избирательно относиться к сервису в отелях и квартирах. Кроме того, они начали активнее писать отзывы об отдыхе в социальных сетях.
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