Названы самые пагубные привычки россиян во время отпуска 

Владельцы разных объектов размещения перечислили самые пагубные привычки российских туристов, с которыми им пришлось сталкиваться за время работы. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по словам отельеров, одним из главных недостатков отечественных путешественников является то, что они часто невнимательно читают описание гостиницы и требуют большего при заселении.

Кроме того, выяснилось, что многие путешественники после себя оставляют грязь в арендованных квартирах — не моют плиту или не убирают за собой мусор, а также имеют привычку заселяться, например, «вшестером в апартаменты на троих».

Вдобавок некоторые гости едят много фастфуда прямо в номерах, из-за чего потом сотрудникам отелей приходится выводить муравьев. В то время как другие могут отомстить за замечания о шуме после 12 ночи плохими отзывами.

«К сожалению есть такие гости, которые хорошо отдохнув, хотят большего. В реальности было так: "верните нам половину стоимости и напишем отличный отзыв, не вернете — изгадим все"», — рассказал один владелец объекта размещения.