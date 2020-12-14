Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶

Россиянка отказала шейху в замужестве и объяснилась 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка отказала шейху в замужестве и объяснилась
Фото: Lenta.ru
Россиянка, поехавшая подрабатывать в арабскую страну, отказала местному шейху в замужестве и объяснила причины. Подробности случившегося передала ее подруга в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам автора материала, ее знакомая Анжела отправилась в Объединенные Арабские Эмираты ради должности администратора в отеле. На ее последнем месте работы за девушкой начал ухаживать владелец объекта размещения.
Как объяснила россиянка, сперва она резко отказывала арабскому мужчине, однако коллеги посоветовали ей быть с ним помягче, и «Саид расценил это как благосклонность с ее стороны».

«Однажды он подарил ей кольцо с тремя бриллиантами и сделал предложение. Анжела сразу сказала, что не будет 10-й в его гареме. На что Саид возразил — ты всего лишь третья!» — поделилась блогерша.

Кроме того, он заявил, что россиянке не нужно будет работать, а также придется носить черную накидку. Вдобавок мужчина показал ей особняк, в котором она будет жить и рассказал, что он выделяет супругам деньги в одинаковом размере.

«Саид сразу показал ей брачный контракт — такой же он заключил со своими двумя женами. Там было прописано, что жене положено, а что нет при разводе», — передала подруга слова Анжелы.

После этого девушка отказала шейху, заявив, что он «будто покупает верблюда».

«Мужчина оскорбился, сказав, что она красивая, но не умная женщина. Почему быть третьей женой оскорбительно, Саид так и не понял», — заключила автор блога.

Видео дня. Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Последние новости
Россия запустила вторую за шесть лет «Ангару-А5» Россия запустила вторую за шесть лет «Ангару-А5» Россияне будут оформлять больничный по новым правилам Россияне будут оформлять больничный по новым правилам Российский миллиардер назвал причину роста цен на продукты Российский миллиардер назвал причину роста цен на продукты
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение