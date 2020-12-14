Россиянка отказала шейху в замужестве и объяснилась 

Россиянка, поехавшая подрабатывать в арабскую страну, отказала местному шейху в замужестве и объяснила причины. Подробности случившегося передала ее подруга в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Так, по словам автора материала, ее знакомая Анжела отправилась в Объединенные Арабские Эмираты ради должности администратора в отеле. На ее последнем месте работы за девушкой начал ухаживать владелец объекта размещения.

Как объяснила россиянка, сперва она резко отказывала арабскому мужчине, однако коллеги посоветовали ей быть с ним помягче, и «Саид расценил это как благосклонность с ее стороны».

«Однажды он подарил ей кольцо с тремя бриллиантами и сделал предложение. Анжела сразу сказала, что не будет 10-й в его гареме. На что Саид возразил — ты всего лишь третья!» — поделилась блогерша.

Кроме того, он заявил, что россиянке не нужно будет работать, а также придется носить черную накидку. Вдобавок мужчина показал ей особняк, в котором она будет жить и рассказал, что он выделяет супругам деньги в одинаковом размере.

«Саид сразу показал ей брачный контракт — такой же он заключил со своими двумя женами. Там было прописано, что жене положено, а что нет при разводе», — передала подруга слова Анжелы.

После этого девушка отказала шейху, заявив, что он «будто покупает верблюда».