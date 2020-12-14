Cтюардесса объяснила заигрывание с пассажирами 

Российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, рассказала правду о заигрывании с пассажирами в самолете. Своими выводами на вопрос о том, что делать, если бортпроводницы проявляют повышенное внимание к туристам, она поделились в аккаунте в TikTok

Девушка объяснила, что если кто-то из клиентов внешне так же красив, как Леонардо Ди Каприо , то он может заинтересовать стюардесс. Тем не менее, она заметила, что даже если сотрудницы авиакомпании любезны и вежливы с пассажирами, то они лишь выполняют свою работу, а не заигрывают с ними.

Кроме того, член экипажа рассказала о своем отношении к аплодисментам в конце полета. «Конечно, нам очень приятно это слышать, ведь для нас это благодарность за нашу работу», — пояснила она.

Вдобавок девушка, отвечая на вопрос про распитие спиртных напитков на борту лайнера, напомнила, что это строго запрещено и опасно для здоровья. «У вас могут забрать алкоголь и отдать только после рейса», — подытожила она.