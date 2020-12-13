Россиянин пресек флирт хозяина отеля в Турции с женой

Российский турист, отправившийся в отпуск в Турцию, рассказал о том, как ему удалось пресечь наглые ухаживания и флирт хозяина местного отеля с его женой. Своим опытом он поделился со знакомым, который опубликовал историю в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Путешественник уточнил, что владельцу объекта размещения Альтану на вид было около 60 лет, он лично встречал всех гостей и в целом был склонен «расточать любезности женскому полу налево и направо», однако супруга россиянина особенно ему приглянулась.

«Увидел мою Аленку, его глаза округлились, он стал щебетать еще проворнее. Переводчица сначала бойко переводила его словеса, а потом покраснела и замолкла. Но и я, и Аленка общий смысл вполне уловили: красавица, персик, куколка, он у ее ног — навечно», — описал он.

После этого турок начал присылать женщине в номер цветы, на общих мероприятиях громко заказывать музыку «для принцессы из России», а также регулярно «вился» около ее с мужем столика в ресторане и «ворковал любезности».

«Но вот беда! После пары фраз Альтана Алену затошнило! Она извинилась и убежала в туалет. И странно, весь день Алену тошнило, стоило на горизонте показаться престарелому мачо», — рассказал турист.

Спустя некоторое время, по его словам, владелец гостиницы понял, «что к чему», и сразу же охладел к россиянке. В результате паре удалось благополучно провести остаток отпуска.