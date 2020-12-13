Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Россиянин пресек наглый флирт хозяина отеля в Турции с женой и поделился опытом 

Lenta.ru 6 часов назад
Россиянин пресек флирт хозяина отеля в Турции с женой
Фото: Lenta.ru
Российский турист, отправившийся в отпуск в Турцию, рассказал о том, как ему удалось пресечь наглые ухаживания и флирт хозяина местного отеля с его женой. Своим опытом он поделился со знакомым, который опубликовал историю в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественник уточнил, что владельцу объекта размещения Альтану на вид было около 60 лет, он лично встречал всех гостей и в целом был склонен «расточать любезности женскому полу налево и направо», однако супруга россиянина особенно ему приглянулась.

«Увидел мою Аленку, его глаза округлились, он стал щебетать еще проворнее. Переводчица сначала бойко переводила его словеса, а потом покраснела и замолкла. Но и я, и Аленка общий смысл вполне уловили: красавица, персик, куколка, он у ее ног — навечно», — описал он.

После этого турок начал присылать женщине в номер цветы, на общих мероприятиях громко заказывать музыку «для принцессы из России», а также регулярно «вился» около ее с мужем столика в ресторане и «ворковал любезности».

«Но вот беда! После пары фраз Альтана Алену затошнило! Она извинилась и убежала в туалет. И странно, весь день Алену тошнило, стоило на горизонте показаться престарелому мачо», — рассказал турист.

Спустя некоторое время, по его словам, владелец гостиницы понял, «что к чему», и сразу же охладел к россиянке. В результате паре удалось благополучно провести остаток отпуска.
11 декабря сообщалось, что россиянка поделилась впечатлениями после того, как переехала жить в Турцию. По словам девушки, ей удалось исполнить «мечту многих девушек» — жить у моря, завести семью, а также получить доступ к свежим овощам и фруктам в течение всего года, однако такое счастье, подчеркнула автор поста, «не дается просто так».
Видео дня. Самые странные вещи, найденные на пляжах
Последние новости
Глава центра Гамалеи раскрыл срок действия вакцины «Спутник V» Глава центра Гамалеи раскрыл срок действия вакцины «Спутник V» Доктор медицинских наук назвал простой способ избавления от похмелья Доктор медицинских наук назвал простой способ избавления от похмелья В России выявили 28 080 новых случаев коронавируса В России выявили 28 080 новых случаев коронавируса
Комментарии 1
Новости путешествий , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение