Пара отдыхающих искупалась в Черном море в середине декабря при неблагоприятных погодных условиях. Произошедшее попало на видео, которое было опубликовано в закрытом Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем жизнь на Кубани. Ролик вызвал споры среди российских пользователей.

На кадрах запечатлено, как двое мужчин с громкими возгласами окунаются в морскую воду и уже спустя несколько секунд быстро выбегают на берег. «Что-то вы как-то слабенько, надо было поплавать», — говорит женский голос за кадром.

Некоторые пользователи заметили, что температура воды в районе Сочи в настоящее время достигает около плюс 10 градусов. «Рискнули бы искупаться в такую погоду?» — указано в подписи к посту. Уточняется, что ролик был снят 12 декабря.

Подписчики сообщества по-разному отреагировали на ситуацию — некоторые раскритиковали героев видео за безответственность, в то время как другие похвалили их за смелость. «А потом в ленте: как спасали утопающего целый час», «Вчера уже таких вытаскивали всем пляжем», «Какой в этом смысл?», «Да здравствует пневмония, вот откуда берутся коронавирусники», «К чему весь этот выпендреж?», «Почему так халатно относитесь к своей жизни и жизни тех, кто не раздумывая идет спасать ваши? Бестолочи», — заявили одни.

«Молодцы-парни!», «Не пойму, почему напали на людей. Просто искупались, без проблем для окружающих и спасателей», «Шторма нет, да и ребята не одни, с девушками, похожи на адекватных», «Молодцы, были уверены в своих силах, испытали себя… Молодость прекрасна. Удачи вам, парни», «Ребята, видно, что трезвые и спортивные», — писали другие.