Китай закрыл приграничный с Россией город 

В Китае приняли решение о закрытии города Дунин на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА "Новости".

Решение о запрете на въезд и выезд из города вынесла администрация Дудина. Соответствующая мера вступит в силу с воскресенья, 13 декабря. "Исходя из эпидемиологической ситуации и с целью профилактики распространения эпидемии, строго контролировать въезд и выезд людей, начиная с 13 декабря 2020 года, в городе Дунин вводятся транспортные ограничения", — говорится в заявлении.

В городе также будет приостановлено автомобильное движение, в том числе такси, личных автомобилей и общественного транспорта.