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Китай закрыл приграничный с Россией город 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Китай закрыл приграничный с Россией город
Фото: Газета.Ru
В Китае приняли решение о закрытии города Дунин на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Решение о запрете на въезд и выезд из города вынесла администрация Дудина. Соответствующая мера вступит в силу с воскресенья, 13 декабря. "Исходя из эпидемиологической ситуации и с целью профилактики распространения эпидемии, строго контролировать въезд и выезд людей, начиная с 13 декабря 2020 года, в городе Дунин вводятся транспортные ограничения", — говорится в заявлении.
В городе также будет приостановлено автомобильное движение, в том числе такси, личных автомобилей и общественного транспорта.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 71 млн заболевших, свыше 49,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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Новости путешествий , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций
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