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Как летать на самолете бесплатно 

Даня Виттиг 4 часа назад
Как летать на самолете бесплатно
Фото: Рамблер
Несмотря на пандемию коронавируса, люди продолжают совершать перелеты. Порой цены их настолько высоки, что люди начинают искать обходные пути, как сэкономить. "Рамблер" выяснил прием, который и вовсе может помочь летать бесплатно.
На канале "Торшина — путешественница" на платформе Яндекс. Дзен автор блога поделилась необычным способом сэконмить.
Как вы знаете, самый простой способ снизить цену на билеты — это копить мили и не возить с собой крупногабаритный багаж, н есть секрет.

"S7 запустили программу лояльности S7 Priority, создав семейный счет. Делюсь лайфхаком: объединяете аккаунты тех, с кем вы чаще всего летаете, в один семейный счет и копите мили вместе. Причем мили копятся не только за полеты: многочисленные отели, онлайн-магазины и страховые компании тоже участвуют в программе", — рассказала девушка в статье.

Далее девушка показала реальную разницу при накоплении личных и общих миль.

"Не так давно мы летали компанией из четырех человек в Сочи. Решили, что терять нечего и завели семейный счет. Если бы мы все копили мили на личном счете, полет принес бы только 1500 миль. А тут автоматически мили сложились. И вот я уже счастливая обладательница билета за 6000 миль. Хорошо, что мили можно тратить на любого из участников".

В комментариях пользователи также написали, что участие в программах лояльности авиакомпаний зачастую дает им возможность сэкономить на перелетах.
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Комментарии 3
Новости путешествий , АК S7
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