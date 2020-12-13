Как летать на самолете бесплатно 

Несмотря на пандемию коронавируса, люди продолжают совершать перелеты. Порой цены их настолько высоки, что люди начинают искать обходные пути, как сэкономить. "Рамблер" выяснил прием, который и вовсе может помочь летать бесплатно.

На канале "Торшина — путешественница" на платформе Яндекс. Дзен автор блога поделилась необычным способом сэконмить.

Как вы знаете, самый простой способ снизить цену на билеты — это копить мили и не возить с собой крупногабаритный багаж, н есть секрет.

"S7 запустили программу лояльности S7 Priority, создав семейный счет. Делюсь лайфхаком: объединяете аккаунты тех, с кем вы чаще всего летаете, в один семейный счет и копите мили вместе. Причем мили копятся не только за полеты: многочисленные отели, онлайн-магазины и страховые компании тоже участвуют в программе", — рассказала девушка в статье.

Далее девушка показала реальную разницу при накоплении личных и общих миль.

"Не так давно мы летали компанией из четырех человек в Сочи. Решили, что терять нечего и завели семейный счет. Если бы мы все копили мили на личном счете, полет принес бы только 1500 миль. А тут автоматически мили сложились. И вот я уже счастливая обладательница билета за 6000 миль. Хорошо, что мили можно тратить на любого из участников".

В комментариях пользователи также написали, что участие в программах лояльности авиакомпаний зачастую дает им возможность сэкономить на перелетах.