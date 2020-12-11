Еще одни Карибские острова открыли границы для туристов 

Британские Виргинские острова, расположенные к востоку от Пуэрто-Рико и к западу от Ангильи, одними из последних в регионе открыли границы для туристов, сообщает Travel and Leisure.

Группа из 60 островов вводит строгие правила прибытия для зарубежных гостей. В местах с интенсивным движением теперь установлены автоматические двери, открывающиеся без помощи рук, защитные экраны, бесконтактные туалеты. В центре приема туристов в аэропорту есть станции для взятия мазков, изоляторы для зараженных, рассказал премьер-министр и министр финансов страны Эндрю Фахи.

Туристам необходимо зарегистрироваться на спецпортале за семь дней до поездки. Туда нужно будет загрузить данные медстраховки, покрывающей лечение коронавируса, и справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, сделанного за пять дней до прибытия. В аэропорту тест придется повторить.

Еще придется внести депозит в размере 175 долларов на непредвиденные медицинские исследования, которые могут потребоваться путешественнику.

Также гость обязан подтвердить оплату четырех ночей в отеле, в котором он будет проходить обязательный четырехдневный карантин. Прибыв в гостиницу, нужно установить на телефон специальное приложение и надеть браслет — эти устройства позволят властям отслеживать контакты прибывшего до получения результатов анализов.

Если на четвертый день самоизоляции новый — уже третий по счету — тест покажет, что турист здоров, он сможет свободно перемещаться по островам.