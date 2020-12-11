В Сочи введут ограничения на Новый год 

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Власти города Сочи введут ограничения для туристов на горнолыжных курортах в Новый год. Путешественники будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщают РИА Новости.

На курортах Красной поляны также появились пункты для оперативного тестирования на коронавирус и антитела.

Помимо этого, власти Сочи напомнили, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в гостиницах Красной Поляны не запланировано.