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В Сочи введут ограничения на Новый год 

Мария Грибова 1 час назад
В Сочи введут ограничения на Новый год
Фото: РИА Новости
Власти города Сочи введут ограничения для туристов на горнолыжных курортах в Новый год. Путешественники будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщают РИА Новости.
На курортах Красной поляны также появились пункты для оперативного тестирования на коронавирус и антитела.
Помимо этого, власти Сочи напомнили, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в гостиницах Красной Поляны не запланировано.

«Без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать»,

— отметил вице-губернатор Сочи Александр Руппель.
Ранее «Рамблер» писал о том, что девушка решилась искупаться в Черном море в пуховике.
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