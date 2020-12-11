В Сочи введут ограничения на Новый год 

Власти города Сочи введут ограничения для туристов на горнолыжных курортах в Новый год. Путешественники будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщают РИА Новости.
На курортах Красной поляны также появились пункты для оперативного тестирования на коронавирус и антитела.
Помимо этого, власти Сочи напомнили, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в гостиницах Красной Поляны не запланировано.
«Без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать»,
— отметил вице-губернатор Сочи Александр Руппель.
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