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Россиянка исполнила «мечту многих девушек» в Турции и поделилась впечатлениями 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка исполнила «мечту многих девушек» в Турции
Фото: Lenta.ru
Россиянка поделилась впечатлениями после того, как переехала жить в Турцию. Об этом она рассказала в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам девушки, ей удалось исполнить «мечту многих девушек» — жить у моря, завести семью, а также получить доступ к свежим овощам и фруктам в течение всего года, однако такое счастье, подчеркнула автор поста, «не дается просто так».

«Ты здесь буквально никто. (…) Все твои достижения ДО остались на родине. Все вопросы в первое время придется решать при помощи мужа», — поделилась россиянка, заметив, что жизнь в новой стране приходится начинать полностью «с чистого листа».

Также в числе трудностей, с которыми пришлось столкнуться блогерше, оказалось одиночество, так как ее единственным живым кругом общения стала новая семья и друзья мужа, в то время как не все родственники и приятели из России оказались готовы поддерживать контакты онлайн.
Автор материала отметила, что, когда расстояние между близкими людьми увеличивается, чувство привязанности усиливается, именно поэтому тоска по родным ей дается особенно тяжело. «Наверняка у каждой девушки были мысли о плохом: вдруг что-то случится, а вы далеко», — пояснила она.
В то же время, по словам россиянки, в чужой стране гораздо легче знакомиться со своими соотечественниками. Вдобавок, к примеру, в Анталье, каждую неделю проходят тематические встречи по интересам для русскоговорящих.
7 февраля посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что россиянкам, которые мечтают выйти замуж за иностранца — гражданина Турции, например, — следует ознакомиться с национально-культурными особенностями жизни в этой стране. В частности, по его словам, в первую очередь рекомендуется изучить местный менталитет, семейный уклад и порядки, а также оценить свою готовность подстроиться под новые условия.
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Комментарии 2
Новости путешествий , Алексей Ерхов , Яндекс
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