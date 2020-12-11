Эксперты назвали города, в которых россияне планируют встретить Новый год. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали данный бронирований билетов на период с 30 декабря по 1 января. Им удалось выяснить лидеров спроса — Москва и Санкт-Петербург. Также россияне в Новый год планируют отправиться в Калининград, Сочи и Симферополь. Чуть реже пользователи выбирали перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу.

Сообщается, что в 2020 году отправиться в путешествие по России на новогодние праздники можно на четверть дешевле, чем годом ранее: средняя стоимость авиабилета снизилась с 7,6 до 5,7 тысячи рублей.

Наиболее востребованными железнодорожными направлениями, помимо столиц, стали Нижний Новгород, Казань и Тюмень.