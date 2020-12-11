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Названы города, которые россияне выбрали для Нового года 

Мария Грибова 1 час назад
Эксперты назвали города, в которых россияне планируют встретить Новый год. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip.
Специалисты проанализировали данный бронирований билетов на период с 30 декабря по 1 января. Им удалось выяснить лидеров спроса — Москва и Санкт-Петербург. Также россияне в Новый год планируют отправиться в Калининград, Сочи и Симферополь. Чуть реже пользователи выбирали перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу.
Сообщается, что в 2020 году отправиться в путешествие по России на новогодние праздники можно на четверть дешевле, чем годом ранее: средняя стоимость авиабилета снизилась с 7,6 до 5,7 тысячи рублей.
Наиболее востребованными железнодорожными направлениями, помимо столиц, стали Нижний Новгород, Казань и Тюмень.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Бали может открыть границы до Нового года.
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