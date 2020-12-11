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Россияне ринулись в Эфиопию. Что они там делают 

Диана Товсепова 2 часа назад
Россияне ринулись в Эфиопию. Что они там делают
Фото: depositphotos.com
Пандемия полностью изменила туризм во всем мире. Популярные ранее курорты опустели, а людям приходится выбирать то "что открыто". Причем зачастую такие поездки становятся крайне рискованными.
Так, выяснилось, что авиакомпания Ethiopian Airlines увеличила количество рейсов из Аддис-Абебы в Москву с одного до двух в неделю (с 31 декабря добавят третий). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Домодедово. Перевозчик объясняет увеличение частоты полетов высоким спросом.
Россияне стали чаще покупать билеты в Эфиопию и обратно. Однако, как выяснил "Рамблер", в основном российкие туристы используют эту страну в качестве промежуточной остановки на пути в другие страны Африки, ОАЭ или на Сейшельские острова.
Однако кто-то все же остается в этой колоритной стране, несмотря на отсутствие выхода к морю.
Оказывается, гражданам России для въезда в Эфиопию достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 120 часов до отправления. Эксперты считают, что решение о снятии ограничений для поездок в Эфиопию связано не с развитием туризма, а с дипломатическими целями.
Ранее стало известно о том, что российские туристы уже несколько раз возвращались из Танзании с малярией, которую сейчас путают с коронавирусом из-за похожих симптомов. Некоторых туристов спасти не удалось из-за поздней диагностики.
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