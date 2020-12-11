На одном из пляжей в Сочи заметили девушку, которая решила искупаться в Черном море прямо в одежде. Очевидцы сняли происходящее на видео, запись была опубликована в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах видно, как героиня ролика, одетая в длинный пуховик с капюшоном, брюки и кеды, падает в волны, а затем лежит на берегу. «Эй, нормально?» — спрашивает ее голос за кадром.

Подписчики сообщества разделились на критикующих и защищающих странное поведение. Многие сочли это действие за попытку привлечь к себе внимание.