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Девушка в пуховике упала в волны Черного моря и попала на видео 

Даня Виттиг 1 час назад
На одном из пляжей в Сочи заметили девушку, которая решила искупаться в Черном море прямо в одежде. Очевидцы сняли происходящее на видео, запись была опубликована в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах видно, как героиня ролика, одетая в длинный пуховик с капюшоном, брюки и кеды, падает в волны, а затем лежит на берегу. «Эй, нормально?» — спрашивает ее голос за кадром.
Подписчики сообщества разделились на критикующих и защищающих странное поведение. Многие сочли это действие за попытку привлечь к себе внимание.

«Любые действия должны иметь смысл. Тут его явно нет, нет эффективности, зрелищности, юмора», «Чего не сделаешь ради лайков и просмотров», «Это вполне нормально для ненормальных», «Парень бросил, поди», «Каждый кайфует по-своему», — писали они.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка разделась на глазах у туристов.
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