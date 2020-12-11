На одном из пляжей в Сочи заметили девушку, которая искупалась в Черном море в одежде. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте»

На размещенных в сети кадрах видно, как героиня ролика, одетая в длинный пуховик с капюшоном, брюки и кеды, падает в волны, а затем лежит на берегу. «Эй, нормально?» — обращается к ней голос за кадром.

Подписчики сообщества неоднозначно отреагировали на публикацию в комментариях — одни раскритиковали героиню видео, в то время как другие принялись ее защищать. «Любые действия должны иметь смысл. Тут его явно нет, нет эффективности, зрелищности, юмора», «Чего не сделаешь ради лайков и просмотров», «Это вполне нормально для ненормальных», «А что не так то в этом видео?», «Парень бросил, поди», «Каждый кайфует по-своему», — писали они.