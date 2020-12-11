Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Девушка в пуховике упала в волны Черного моря и попала на видео 

Lenta.ru 51 минуту назад
На одном из пляжей в Сочи заметили девушку, которая искупалась в Черном море в одежде. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах видно, как героиня ролика, одетая в длинный пуховик с капюшоном, брюки и кеды, падает в волны, а затем лежит на берегу. «Эй, нормально?» — обращается к ней голос за кадром.
Подписчики сообщества неоднозначно отреагировали на публикацию в комментариях — одни раскритиковали героиню видео, в то время как другие принялись ее защищать. «Любые действия должны иметь смысл. Тут его явно нет, нет эффективности, зрелищности, юмора», «Чего не сделаешь ради лайков и просмотров», «Это вполне нормально для ненормальных», «А что не так то в этом видео?», «Парень бросил, поди», «Каждый кайфует по-своему», — писали они.
Последние новости
Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Умер корейский режиссер Ким Ки Дук Умер корейский режиссер Ким Ки Дук В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение