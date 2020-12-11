Названы города, которые россияне выбрали для Нового года

Эксперты назвали российские города, в которых туристы планируют встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований билетов на период с 30 декабря по 1 января и выяснили, что лидеры спроса — Москва и Санкт-Петербург. Также высок интерес к Калининграду, Сочи и Симферополю. Чуть реже пользователи выбирали перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу.

В 2020 году отправиться в путешествие по России на новогодние праздники можно на четверть дешевле, чем годом ранее: средняя стоимость авиабилета снизилась с 7,6 до 5,7 тысячи рублей.

Наиболее востребованными железнодорожными направлениями, помимо столиц, стали Нижний Новгород, Казань и Тюмень.

Средняя стоимость билета на поезд за год почти не изменилась — уменьшилась с 2,8 до 2,7 тысячи рублей.