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Названы города, которые россияне выбрали для новогодних путешествий 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Названы города, которые россияне выбрали для Нового года
Фото: РИА Новости
Эксперты назвали российские города, в которых туристы планируют встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований билетов на период с 30 декабря по 1 января и выяснили, что лидеры спроса — Москва и Санкт-Петербург. Также высок интерес к Калининграду, Сочи и Симферополю. Чуть реже пользователи выбирали перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу.
В 2020 году отправиться в путешествие по России на новогодние праздники можно на четверть дешевле, чем годом ранее: средняя стоимость авиабилета снизилась с 7,6 до 5,7 тысячи рублей.
Наиболее востребованными железнодорожными направлениями, помимо столиц, стали Нижний Новгород, Казань и Тюмень.
Средняя стоимость билета на поезд за год почти не изменилась — уменьшилась с 2,8 до 2,7 тысячи рублей.
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