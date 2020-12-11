Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶

Стюардесса в мини-юбке закрыла багажные полки раздвинутыми ногами 

Lenta.ru 1 час назад
Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета, чтобы закрыть багажные полки, и попала на видео. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем жизнь членов экипажа разных авиакомпаний.
На записи бортпроводница в темно-синем фирменном платье c мини-юбкой и туфлях на каблуках переворачивается головой вниз, держась руками за пассажирские кресла. После этого сотрудница перевозчика раздвигает ноги и одновременно закрывает две багажных полки напротив друг друга, а затем с улыбкой опускается вниз.
Подписчиков сообщества поразил трюк стюардессы и некоторые засыпали ее комплиментами. «Потрясающие ноги», «Это очень впечатляет. Ты раньше занималась гимнастикой?», «Так выглядит сочетание красоты и сексуальности», — писали они.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал действия девушки и назвал их слишком опасными. «Разве это стоит сломанной шеи? По-моему, нет», «Очень глупо! Хватит это поощрять», «Твои руки могли соскользнуть, ты бы упала вниз головой и сломала себе шею!», — негодовали комментаторы.
Последние новости
Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Умер корейский режиссер Ким Ки Дук Умер корейский режиссер Ким Ки Дук В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом
Комментарии 1
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение