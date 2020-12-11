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Стало известно о возможном открытии Бали для туристов в ближайшее время 

Lenta.ru 2 часа назад
Остров Бали, закрывавший границы для туристов на фоне пандемии коронавируса, может начать пускать путешественников до Нового года. О возможном открытии популярного курорта в ближайшее время стало известно из заявления представителя ООН, передает The Straits Times.
По информации издания, директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванг (Harry Hwang) возглавил делегацию на остров, чтобы самостоятельно оценить реализацию мер, разработанных властями для подготовки Бали к приему иностранцев.

«Я очень рад видеть Индонезию и Бали. Думаю, вы готовы открыться для туристов в ближайшее время или в следующем году. Я не удивлюсь, если правительство объявит, что Бали открывается еще до Рождества», — заявил Хванг.

Кроме того, эксперт заявил, что балийские протоколы по безопасности показались ему одними из лучших в мире. «Я надеюсь, что наше сотрудничество с правительством Индонезии может стать хорошим примером для соседних стран и всей Азии», — заключил он.
Ранее в декабре сообщалось, что массовый голод, охвативший восточные территории индонезийского острова Бали, начал усиливаться из-за пандемии коронавируса. В частности, особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали на средства родственников, работавших в сфере услуг в других частях острова.
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Новости путешествий , Видео , ООН
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