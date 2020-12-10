Россиян просят не посещать страны с COVID-19

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Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян ограничить путешествия в праздники в регионы и страны с высокой заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщает ТАСС

Она также обратилась к жителям страны с просьбой ограничить празднование Нового года близким кругом и соблюдать масочный режим в общественных местах.

Ранее 10 декабря в секретариате Голиковой сообщили , что вакцинация от коронавируса во всех регионах России начнется до конца недели. Также отмечалось, что в новогодние праздники вакцинация не должна приостанавливаться.

За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло на 27 927. Общее количество инфицированных достигло 2 569 126.