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Россиян призвали ограничить поездки в страны с высокой заболеваемостью COVID-19 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиян просят не посещать страны с COVID-19
Фото: Lenta.ru
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян ограничить путешествия в праздники в регионы и страны с высокой заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Она также обратилась к жителям страны с просьбой ограничить празднование Нового года близким кругом и соблюдать масочный режим в общественных местах.
Ранее 10 декабря в секретариате Голиковой сообщили, что вакцинация от коронавируса во всех регионах России начнется до конца недели. Также отмечалось, что в новогодние праздники вакцинация не должна приостанавливаться.
За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло на 27 927. Общее количество инфицированных достигло 2 569 126.
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Новости путешествий , Татьяна Голикова
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