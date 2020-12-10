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Популярный курорт РФ снова бьет рекорды по COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
Показатели самого популярного курорта страны снова начали расти. В Крыму выявлено 289 случаев заражения коронавирусом за сутки. Данные по количеству заболевших привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.
Согласно последней информации, накануне на территории полуострова выявлено 211 случаев инфицирования при обращении за медицинской помощью, 78 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Обнаружено всег 17 человек с бессимптомным течением заболевания.
Ранее "Рамблер" сообщал, где планируют отдыхать россияне в 2021 году.
Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов
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