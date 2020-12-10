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Пассажира поймали за просмотром непристойного видео в самолете 

Lenta.ru 1 час назад
Пассажир самолета поймал своего попутчика за просмотром непристойного видео на телефоне и снял происходящее на камеру. На его ролик, размещенный в социальной сети TikTok, обратило внимание издание The Sun.
На записи видно, как впереди сидящий пассажир держит в руках телефон с изображением обнаженной девушки, которая сидит на мужчине. «Воу, воу, воу! У-ля-ля», — произносит голос за кадром.
При этом автор видео подписал, что он не мог понять, что именно смотрел незнакомец. «Когда твой попутчик получает больше удовольствия от полета, чем ты сам», — подписал он свою публикацию.
Ролик стал вирусным и многие пользователи посмеялись над увиденным. Однако нашлись и те, кого смутила видеозапись. «Именно поэтому я никогда не достаю телефон из кармана в полете», — написал один из комментаторов.
При этом подписчики рассказали, что на самом деле на экране неизвестного туриста был не фильм для взрослых, а сцена из популярного британского телесериала «Пип-шоу».
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