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Россияне массово устремятся на отдых по одному направлению в 2021 году 

Даня Виттиг 2 часа назад
Сотрудники онлайн-сервиса Tvil.ru сообщили, где планируют отдыхать россияне в 2021 году. Самым востребованным направлением для отдыха в 2021 году среди россиян оказался Крым. Об этом сообщает «Лента.ру».
Примерно 42 процента отечественных туристов хотят отправиться в Крым. На втором месте по популярности оказался Алтай — за него проголосовали 16 процентов респондентов, а на третьем Карелия — 12 процентов.
Также в топ регионов вошли Камчатка и Кавказ. Кроме того, эксперты отметили, что некоторые россияне устали от отдыха на юге и хотели бы попробовать что-то новое.

«Крым уже вдоль и поперек пройден и переплыт. На север тянет, где холодно, сугробы по второй этаж домов. В Норильск хочу: суперснег, супердубак и супероблезлые дома. Город, где все идеально. И в Якутию можно к шаманам», — написал один из туристов в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, по какому направлению подешевели билеты на Новый год.
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Новости путешествий , Видео
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