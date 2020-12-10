Сотрудники онлайн-сервиса Tvil.ru сообщили, где планируют отдыхать россияне в 2021 году. Самым востребованным направлением для отдыха в 2021 году среди россиян оказался Крым. Об этом сообщает «Лента.ру».

Примерно 42 процента отечественных туристов хотят отправиться в Крым. На втором месте по популярности оказался Алтай — за него проголосовали 16 процентов респондентов, а на третьем Карелия — 12 процентов.

Также в топ регионов вошли Камчатка и Кавказ. Кроме того, эксперты отметили, что некоторые россияне устали от отдыха на юге и хотели бы попробовать что-то новое.