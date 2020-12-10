На курортах РФ запретят гуляния в Новый год

Власти на фоне пандемии коронавируса пообещали усилить меры безопасности на российских курортах, приготовиться к наплыву гостей и пресечению массовых попыток отметить Новый год вне дома. Об этом в своем Telegram -канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

По его словам, в период длинных зимних каникул на центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц будут дежурить полицейские, также к охране общественного порядка привлекут более 7,5 тысячи казаков.

«Важно не допустить массовых гуляний», — отметил глава региона.

Кондратьев также сообщил, что на особо популярных среди туристов объектах предусмотрят дополнительные медицинские бригады, все коммунальные и экстренные службы будут работать в усиленном режиме, а в каждом муниципалитете организуют мониторинговые группы для проверки точек продаж и хранения пиротехники.