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На курортах РФ нельзя будет отметить Новый год вне дома 

Lenta.ru 2 часа назад
На курортах РФ запретят гуляния в Новый год
Фото: Lenta.ru
Власти на фоне пандемии коронавируса пообещали усилить меры безопасности на российских курортах, приготовиться к наплыву гостей и пресечению массовых попыток отметить Новый год вне дома. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, в период длинных зимних каникул на центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц будут дежурить полицейские, также к охране общественного порядка привлекут более 7,5 тысячи казаков.

«Важно не допустить массовых гуляний», — отметил глава региона.

Кондратьев также сообщил, что на особо популярных среди туристов объектах предусмотрят дополнительные медицинские бригады, все коммунальные и экстренные службы будут работать в усиленном режиме, а в каждом муниципалитете организуют мониторинговые группы для проверки точек продаж и хранения пиротехники.
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Новости путешествий , Вениамин Кондратьев
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