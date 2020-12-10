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Популярный курорт РФ снова бьет рекорды по COVID 

Lenta.ru 3 часа назад
Популярный курорт РФ снова бьет рекорды по COVID
Фото: Lenta.ru
В Крыму выявлено 289 случаев заражения коронавирусом за сутки — самый популярный курорт страны снова начал бить рекорды во время пандемии. Такие данные в четверг, 10 декабря, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.
Согласно последней информации, накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 211 случаев инфицирования при обращении за медицинской помощью, 78 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а также 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Всего с начала пандемии коронавируса в Крыму выявлено 17 950 случаев заражения COVID-19, 13 913 пациентов выздоровели, 339 человек скончались.
16 октября эксперты предсказали конец туризма в Севастополе из-за ужесточения мер безопасности на фоне пандемии коронавируса. Туроператоры заявили, что ожидают «быстрый спад» туристического потока на курорт. По их мнению, теперь россияне будут искать альтернативные направления отдыха в Крыму, поскольку спрос на курорты осенью остается высоким.
Республика Крым осенью 12 раз подряд побила рекорд по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов
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