Россияне определились с отдыхом в 2021 году

Самым востребованным направлением для отдыха в 2021 году среди россиян оказался Крым. О том, что россияне массово устремятся на полуостров, сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Из результатов опроса стало известно, что 42 процента отечественных туристов хотят отправиться в Крым. На втором месте по популярности оказался Алтай — за него проголосовали 16 процентов респондентов, а на третьем Карелия — 12 процентов.

В топ-5 желанных регионов вошли Камчатка (10 процентов) и Кавказ (9 процентов). Кроме того, эксперты отметили, что некоторые россияне устали от отдыха на юге и хотели бы попробовать что-то новое.

«Крым уже вдоль и поперек пройден и переплыт. На север тянет, где холодно, сугробы по второй этаж домов. В Норильск хочу: суперснег, супердубак и супероблезлые дома. Город, где все идеально. И в Якутию можно к шаманам», — написал один из туристов в комментариях.