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Россияне массово устремятся на отдых по одному направлению в 2021 году 

Lenta.ru 5 часов назад
Россияне определились с отдыхом в 2021 году
Фото: Павел Ребров / Reuters
Самым востребованным направлением для отдыха в 2021 году среди россиян оказался Крым. О том, что россияне массово устремятся на полуостров, сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Из результатов опроса стало известно, что 42 процента отечественных туристов хотят отправиться в Крым. На втором месте по популярности оказался Алтай — за него проголосовали 16 процентов респондентов, а на третьем Карелия — 12 процентов.
В топ-5 желанных регионов вошли Камчатка (10 процентов) и Кавказ (9 процентов). Кроме того, эксперты отметили, что некоторые россияне устали от отдыха на юге и хотели бы попробовать что-то новое.
«Крым уже вдоль и поперек пройден и переплыт. На север тянет, где холодно, сугробы по второй этаж домов. В Норильск хочу: суперснег, супердубак и супероблезлые дома. Город, где все идеально. И в Якутию можно к шаманам», — написал один из туристов в комментариях.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что многие россияне также хотят провести в республике новогодние каникулы. Как отметил чиновник, зимой для туристов будет работать более 300 отелей, санаториев и пансионатов, бронирование новогоднего отдыха в которых уже превысило 70 процентов.
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Комментарии 5
Новости путешествий , Вадим Волченко , Lenta.ru
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