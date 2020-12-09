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Россиянка сравнила отдых в Абхазии и Европе 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка сравнила отдых в Абхазии и Европе
Фото: Lenta.ru
Россиянка сравнила отдых на курортах Абхазии и Греции. Своими выводами она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметила девушка, на первый взгляд страны показались ей чем-то похожими: в обеих «прекрасные море и природа», а на улицах растут гранаты, цитрусовые и другие плодовые деревья. Однако и у Абхазии, и у европейского курорта нашлись свои преимущества.
К плюсам отдыха в Абхазии блогерша отнесла доступность — для ее посещения не нужен загранпаспорт, а также дешевизну и отсутствие языкового барьера. Кроме того, до республики легко добраться на автомобиле и расплачиваться там можно рублями. Также, отметила туристка, в Абхазии теплое чистое море и красивые пляжи — особенно, в реликтовой роще в Пицунде.

«Но Средиземное море Греции для меня все же лучше. (…) Там я никогда не видела ни одной медузы. А вот водоросли да, бывают, и в больших количествах. На Крите много шикарных песчаных пляжей. А пляжи с розовым песком (например в бухте Балос или Элафониси) просто чудесны. Насколько я знаю, в Абхазии ничего подобного нет»,

— написала девушка.
Кроме того, по ее словам, в республике существуют ограничения по одежде: пляжные вещи носят только на пляжах, иначе местные жители могут сделать туристу замечание.

«В Греции с этим посвободнее. И для меня так гораздо комфортнее. Да, я и там не хожу в купальнике по улицам, но и следить, вдруг открыто что-то не то не приходится»,

— отметила автор блога.
Еще одним преимуществом Греции россиянка назвала кухню, которая, на ее взгляд, «разнообразнее и вкуснее».

«Порции на обоих курортах, как правило, огромные. Но я ни разу не видела, чтобы в абхазских кафе и ресторанах чем-то угощали. В Греции же, если нет комплимента от заведения, то это даже непривычно»,

— написала туристка, в то же время отметив, что в Абхазии были «в избытке» местные фрукты, овощи и сыры.
Туристка добавила, что на обоих курортах были хорошие пляжи — правда, в Греции они показались девушке «более цивилизованными в плане сервиса», и множество красивых мест для посещения.

«Заменит ли мне Абхазия Грецию? Нет, не заменит. Я по-прежнему обожаю Грецию и при первой возможности туда полечу. Но мне очень понравилась Абхазия. Я жила в прекрасном месте, куда хочу вернуться. Познакомилась с прекрасными людьми, с которыми хочу обязательно еще увидеться. Поэтому при случае я обязательно поеду туда»,

— подытожила путешественница.
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