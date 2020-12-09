Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

Лыжница провалилась в действующий вулкан и осталась жива 

Lenta.ru 5 часов назад
Лыжница провалилась в действующий вулкан
Фото: Lenta.ru
Лыжница провалилась в вулканическую трещину на горе Маунт-Худ в американском штате Орегон и выжила. Об этом сообщает издание People.
Днем в пятницу, 4 декабря, Кэролайн Сандбаум (Caroline Sundbaum) каталась на лыжах вместе с мужем и упала в скрытую под снегом вулканическую трещину глубиной четыре метра. Маунт-Худ считается действующим вулканом.
В офисе шерифа округа Клакамас сообщили, что американка упала в так называемую фумаролу, когда находилась недалеко от от вершины вулкана высотой 3,4 тысячи метров. Фумарола — трещина или отверстие, которое располагается в кратерах, на склонах и у подножия вулканов, и является источником горячих газов.
Находившийся неподалеку альпинист сообщил местным властям, что видел, как Сандбаум перед падением присела отдохнуть. Когда он обернулся вскоре после этого, он увидел, что на месте, где сидела женщина, образовалась дыра в снегу.

Если бы другой альпинист не стал очевидцем произошедшего, Сандбаум было бы очень сложно найти. Воздух внутри фумаролы может быть ядовитым и потенциально смертельно опасным»,

— подчеркнули в офисе шерифа.
Очевидец вызвал спасателей и смог самостоятельно подобраться к фумароле. Он спустил Сандабум веревку, которой она обвязала себя. После этого он поднял американку на поверхность. Отмечается, что при падении женщина повредила плечо.
Позже она рассказала, что решила присесть на том месте, пока ждала, когда ее муж с другом спустятся с вершины, чтобы они могли вместе продолжить спуск.

«Я сидела на своем рюкзаке, и подо мной начал осыпаться снег. Я испугалась и переживала, что провалюсь и задохнусь под снегом»,

— отметила она.
Видео дня. Неизведанные места, куда закрыт путь туристам
Последние новости
Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V» Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V»
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение