Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶

В России появился новый запрет на продажу авиабилетов за границу 

Lenta.ru 6 часов назад
Появился запрет на продажу авиабилетов за границу
Фото: depositphotos.com
Российским авиакомпаниям запретили продавать туристам билеты на вывозных рейсах в закрытые из-за пандемии коронавируса страны. Копия соответствующего документа, подписанного руководителем Росавиации Александром Нерадько и направленного перевозчикам, имеется в распоряжении портала TourDom.ru.

«Право на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов ориентировано на осуществление вывоза иностранных граждан с территории Российской Федерации и возврата российских граждан на родину. Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов», — указано в телеграмме.

При этом «Интерфаксу» в пресс-службе агентства уточнили, что россияне по-прежнему могут летать в те страны, с которыми официально открыто авиасообщение, в том числе, чартерными рейсами. Там подчеркнули, что в новом распоряжении речь идет исключительно о перевозке по направлениям, с которыми Россия официально не восстановила перевозки.
Видео дня. Неизведанные места, куда закрыт путь туристам
Последние новости
Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V» Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V»
Комментарии
Новости путешествий , Александр Нерадько , Росавиация , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение