Появился запрет на продажу авиабилетов за границу

Российским авиакомпаниям запретили продавать туристам билеты на вывозных рейсах в закрытые из-за пандемии коронавируса страны. Копия соответствующего документа, подписанного руководителем Росавиации Александром Нерадько и направленного перевозчикам, имеется в распоряжении портала TourDom.ru.

«Право на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов ориентировано на осуществление вывоза иностранных граждан с территории Российской Федерации и возврата российских граждан на родину. Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов», — указано в телеграмме.

При этом «Интерфаксу» в пресс-службе агентства уточнили, что россияне по-прежнему могут летать в те страны, с которыми официально открыто авиасообщение, в том числе, чартерными рейсами. Там подчеркнули, что в новом распоряжении речь идет исключительно о перевозке по направлениям, с которыми Россия официально не восстановила перевозки.