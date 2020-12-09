Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶

Россиянка разделась на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео 

Lenta.ru 7 часов назад
Россиянка устроила обнаженную фотосессию на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео. Кадры, сделанные другими отдыхающими, публикует закрытый паблик @krasnodar_kray в Instagram.
На записи видно, как раздетая девушка позирует фотографу, прикрывая грудь руками. В это время за ней наблюдают прохожие, решившие прогуляться в горах Красной Поляны на закате.

«Шок-контент. Я не снимаю, я горы снимаю»,

— комментирует автор видео, пока модель просит его прекратить запись.
Пользователи в комментариях под видео разделились во мнениях: одни поддержали девушку и похвалил ее фигуру, которую «не стыдно показать», а другие — раскритиковали модель за «отсутствие норм приличия».

«Летом по городу ходят голышом, зимой в горах. Они же на отдыхе в Сочи»,

— пошутил один из подписчиков паблика.
В июле жители Сочи призвали штрафовать разгуливающих по городу в бикини туристов. Местные жители принялись выкладывать в социальных сетях видео с девушками, появляющимися в купальниках на центральных улицах и в кафе с требованием привлечь их к ответственности.
Последние новости
Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V» Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V»
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение