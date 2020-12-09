Россиянка устроила обнаженную фотосессию на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео. Кадры, сделанные другими отдыхающими, публикует закрытый паблик @krasnodar_kray в Instagram.

На записи видно, как раздетая девушка позирует фотографу, прикрывая грудь руками. В это время за ней наблюдают прохожие, решившие прогуляться в горах Красной Поляны на закате.

«Шок-контент. Я не снимаю, я горы снимаю»,

— комментирует автор видео, пока модель просит его прекратить запись.

Пользователи в комментариях под видео разделились во мнениях: одни поддержали девушку и похвалил ее фигуру, которую «не стыдно показать», а другие — раскритиковали модель за «отсутствие норм приличия».

«Летом по городу ходят голышом, зимой в горах. Они же на отдыхе в Сочи»,

— пошутил один из подписчиков паблика.

В июле жители Сочи призвали штрафовать разгуливающих по городу в бикини туристов. Местные жители принялись выкладывать в социальных сетях видео с девушками, появляющимися в купальниках на центральных улицах и в кафе с требованием привлечь их к ответственности.