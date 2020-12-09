Перечислены самые популярные курорты Сибири 

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции внутренний туризм в России существенно нарастил обороты. Подавляющее большинство россиян вместо заграничных путешествий предпочитали турпоездки по стране.
По словам экспертов, значительно выросла популярность курортов Сибирского федерального округа. Как сообщает Tvil.ru, местные курорты, дома отдыха и отельный фонд были подготовлены к такому развитию событий.
Кроме того, погодные условия в Сибири, как отмечают эксперты, способствуют увеличению потока туристов: летом температура воздуха там доходит до 30°C, а зимой есть где покататься на горных лыжах или встать на сноуборд.
Востребованность сибирских направлений выросла на 30-100% по сравнению с прошлым годом. Как пишет портал, в число трех самых популярных курортов Сибири вошли Шерегеш (Кемеровская область), Байкальск (Иркутская область) и Яровое (Алтайский край).
Также у россиян пользовались спросом поездки в Чемал (Республика Алтай), Листвянку (Иркутская область), Манжерок (Республика Алтай) и Белокуриху (Алтайский край).
Размещение в перечисленных курортах обойдется в среднем в 3500 рублей на сутки за двухместный номер. В основном туристы предпочитали останавливаться на турбазах в гостевых домах.
Как писал ранее «Профиль», большинство российских туристов собираются встретить новый 2021 год в Крыму. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что практически весь отельный номерной фонд полуострова занят на предстоящие новогодние торжества, а бронирование новогоднего отдыха превысило 70%.