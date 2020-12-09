Перечислены самые популярные курорты Сибири 

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции внутренний туризм в России существенно нарастил обороты. Подавляющее большинство россиян вместо заграничных путешествий предпочитали турпоездки по стране.

По словам экспертов, значительно выросла популярность курортов Сибирского федерального округа. Как сообщает Tvil.ru , местные курорты, дома отдыха и отельный фонд были подготовлены к такому развитию событий.

Кроме того, погодные условия в Сибири, как отмечают эксперты, способствуют увеличению потока туристов: летом температура воздуха там доходит до 30°C, а зимой есть где покататься на горных лыжах или встать на сноуборд.

Востребованность сибирских направлений выросла на 30-100% по сравнению с прошлым годом. Как пишет портал, в число трех самых популярных курортов Сибири вошли Шерегеш (Кемеровская область), Байкальск (Иркутская область) и Яровое (Алтайский край).

Также у россиян пользовались спросом поездки в Чемал (Республика Алтай), Листвянку (Иркутская область), Манжерок (Республика Алтай) и Белокуриху (Алтайский край).

Размещение в перечисленных курортах обойдется в среднем в 3500 рублей на сутки за двухместный номер. В основном туристы предпочитали останавливаться на турбазах в гостевых домах.