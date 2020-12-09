Обозначены сроки открытия границ для россиян

По его словам, власти большинства других стран предполагают, что границы могут быть открыты для пересечения после летнего сезона.

Михаил Мурашко 7 декабря глава Минздрава заявил о возможном ограничении на передвижение жителей России внутри страны на фоне пандемии коронавируса. По его словам, подобные меры могут быть приняты в рамках борьбы с распространением инфекции. Позднее в ведомстве опровергли такие намерения и подчеркнули, что фраза Мурашко была вырвана из контекста.