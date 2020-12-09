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Обозначены сроки открытия границ популярных стран для россиян 

Lenta.ru и ещё 13 4 часа назад
Обозначены сроки открытия границ для россиян
Фото: Lenta.ru
Популярные среди российских туристов страны на фоне пандемии коронавируса могут держать для них закрытыми свои границы до сентября 2021 года. Такие сроки обозначил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.
По его словам, власти большинства других стран предполагают, что границы могут быть открыты для пересечения после летнего сезона.
7 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о возможном ограничении на передвижение жителей России внутри страны на фоне пандемии коронавируса. По его словам, подобные меры могут быть приняты в рамках борьбы с распространением инфекции. Позднее в ведомстве опровергли такие намерения и подчеркнули, что фраза Мурашко была вырвана из контекста.
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Новости путешествий , Михаил Мурашко , Андрей Игнатьев , Минздрав РФ , Российский союз туриндустрии , ИТАР-ТАСС
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