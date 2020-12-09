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Стюардесса закрыла багажные полки вертикальными шпагатами 

Lenta.ru 18 минут назад
Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк в процессе работы на борту самолета. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram-аккаунте @flight__love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенных в сети кадрах видно, как бортпроводница, одетая в мини-платье, поочередно закрывает две багажные полки с разных сторон прохода между кресел при помощи вертикального шпагата.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Вау, браво!», «Отличная работа! Теперь бы их помыть», «Как круто получилось», «Как прекрасно», «Впечатляюще», «Ты круто выглядишь», «Очень сексуально», — писали они.
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