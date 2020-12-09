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Ушедший в «безопасный круиз» лайнер вернулся в порт из-за коронавируса 

Lenta.ru 8 часов назад
Ушедший в «безопасный круиз» лайнер вернулся в порт
Фото: Lenta.ru
В порт Сингапура досрочно вернулся лайнер, ушедший в круиз «в никуда». На борту судна выявили случай заражения коронавирусом у 83-летнего пассажира, сообщает Straits Times.
Отмечается, что лайнер вернулся в порт на третий день круиза из запланированных четырех. При этом как сам заболевший пассажир, так и члены команды, контактировавшие с ним, были изолированы. При этом члены экипажа сдали ПЦР-тест на коронавирус, который был отрицательный результат.
Ранее компания Royal Caribbean запустила тестовую программу «безопасных круизов в никуда». Предполагается, что в ходе маршрута судно не заходит ни в один порт. При этом лайнеры заполняются лишь наполовину, все пассажиры перед посадкой на борт сдают тест на COVID-19, а на борту строго соблюдаются санитарные нормы.
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