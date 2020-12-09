Ушедший в «безопасный круиз» лайнер вернулся в порт

В порт Сингапура досрочно вернулся лайнер, ушедший в круиз «в никуда». На борту судна выявили случай заражения коронавирусом у 83-летнего пассажира, сообщает Straits Times.

Отмечается, что лайнер вернулся в порт на третий день круиза из запланированных четырех. При этом как сам заболевший пассажир, так и члены команды, контактировавшие с ним, были изолированы. При этом члены экипажа сдали ПЦР-тест на коронавирус, который был отрицательный результат.