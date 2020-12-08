Россиян призвали не покупать места в очередях в Сочи 

Исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов призвал россиян не покупать места в очередях на подъемники, которые продают на Avito жители Сочи. Своими рекомендациями он поделился в беседе с Business FM.

Как отметил Колобов, схемы, которые описывают сочинцы в объявлениях, нельзя реализовать на практике. Более того, добавил он, данные предложения в этом году неактуальны, поскольку «знаменитых» очередей во время праздников не будет.

«Мы открываем новую канатную дорогу, увеличиваем пропускную способность в два раза. (…) Не можем сказать, что очередей не будет, потому что надо и дистанцию выдерживать, и сажать меньше людей в кабинки. Но здесь тоже все будет происходить в рамках разумного, и очереди на "Розе Хутор" больше, чем было раньше, не будет»,

— пообещал исполнительный директор курорта.

Колобов отметил, что для туристов есть и другой способ избежать очередей, которым всегда пользовались те, кто катался «по-умному».

«Можно идти прямой дорогой наверх, а у нас есть еще два способа подняться и дальше кататься. (…) Если идти боковыми путями, то никаких очередей и не будет никогда»,

— рассказал он.

Ранее сообщалось, что на Avito массово стали появляться объявления людей, готовых занять очереди на подъемники на Красной Поляне во время новогодних праздников. Расценки на данные услуги составляют от пяти до 50 тысяч рублей.