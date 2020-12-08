Названы причины отсутствия отпуска у россиян 

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Россиянка назвала главные причины отсутствия отпуска в жизни россиян. Своими мыслями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Среди причин оказалось негативное отношение одного из супругов к поездкам на море, аэрофобия, отсутствие финансовых возможностей и скупость людей.

Также, по ее словам, большинство россиян привыкло помогать ближнему, а о своем благополучии порой могут забывать:

«Детям надо купить квартиру, машину. Родственникам помочь и так далее. В итоге получается, что в бесконечной погоне за чьим-то счастьем, забываешь о собственном».

В конце туристка добавила, что для многих проблемой является собирание чемодана, а некоторые боятся оставить без присмотра свое домашнее животное.