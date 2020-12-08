Названы причины отказа россиян от отпуска

Часто путешествующая россиянка назвала главные причины отсутствия отпуска в жизни многих соотечественников. Своими выводами, основанными на личных наблюдениях, она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Так, девушка выделила несколько причин, из-за которых россияне отказываются от путешествий. Среди них — негативное отношение одного из супругов к поездкам на море, аэрофобия, отсутствие финансовых возможностей и скупость людей.

«Потому что зачем тратить большие деньги на отпуск, когда можно очередной раз сэкономить. Ведь они создают иллюзию, что отдых это дорогостоящее удовольствие, и дешевле сходить в "Макдональдс" порадовать себя порцией фастфуда», — уточнила россиянка.

Кроме того, по словам блогерши, большинство россиян привыкло помогать ближнему, а о своем благополучии порой могут забывать. «Детям надо купить квартиру, машину. Родственникам помочь и так далее. В итоге получается, что в бесконечной погоне за чьим-то счастьем, забываешь о собственном», — объяснила автор статьи.

Также девушка отметила, что для многих проблемой является собирание чемодана, а некоторые боятся оставить без присмотра свое домашнее животное.