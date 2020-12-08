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Названы главные причины отсутствия отпуска в жизни россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Названы причины отказа россиян от отпуска
Фото: Globallookpress.com
Часто путешествующая россиянка назвала главные причины отсутствия отпуска в жизни многих соотечественников. Своими выводами, основанными на личных наблюдениях, она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, девушка выделила несколько причин, из-за которых россияне отказываются от путешествий. Среди них — негативное отношение одного из супругов к поездкам на море, аэрофобия, отсутствие финансовых возможностей и скупость людей.
«Потому что зачем тратить большие деньги на отпуск, когда можно очередной раз сэкономить. Ведь они создают иллюзию, что отдых это дорогостоящее удовольствие, и дешевле сходить в "Макдональдс" порадовать себя порцией фастфуда», — уточнила россиянка.
Кроме того, по словам блогерши, большинство россиян привыкло помогать ближнему, а о своем благополучии порой могут забывать. «Детям надо купить квартиру, машину. Родственникам помочь и так далее. В итоге получается, что в бесконечной погоне за чьим-то счастьем, забываешь о собственном», — объяснила автор статьи.
Также девушка отметила, что для многих проблемой является собирание чемодана, а некоторые боятся оставить без присмотра свое домашнее животное.
В июле россияне назвали самым безопасным местом для путешествий во время пандемии коронавируса собственные дачи. Так считают больше половины путешественников — 53 процента. В то же время 13 процентов респондентов рассказали, что нужно избегать регионов, где есть пляжный отдых, и отправиться на Алтай или в Карелию.
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Новости путешествий , McDonald's
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