Въезд и выезд из Баку закроют из-за коронавируса 

Въезд и выезд из Баку закрывается с 14 декабря по 18 января из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.

"За исключением спецсредств и грузовых автомобилей приостанавливается въезд и выезд на территорию Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, а также Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов",

— говорится в сообщении.

Также с 00:00 14 декабря (23:00 13 декабря мск) 2020 года до 00:00 18 января (23:00 17 января мск) 2021 года в стране будет применен ужесточенный карантинный режим, отметили в оперштабе.

Согласно решению, в этот период на территории страны приостанавливается деятельность сфер и услуг за исключением тех, которые определены соответствующим постановлением кабинета министров.

Оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме онлайн и доставки.

Также с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года в стране будут применены ограничения в передвижении в пяти городах и 12 районах.

"С 00.00 14 декабря 2020 года до 00.00 18 января 2021 года будет ограничено передвижение в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков)",

— говорится в сообщении.