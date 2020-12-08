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Россиянин описал рынок в Турции словами «издевательство для русского человека» 

Lenta.ru 5 часов назад
«Издевательство для русского»: турист о Турции
Фото: Unsplash
Российский турист, побывавший в Турции, рассказал о своем походе на один из местных продуктовых рынков. Своими впечатлениями он поделился в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
«Цены такие низкие, что просто издевательство для русского человека!» — описал свой опыт путешественник. В публикации он подчеркнул, что речь идет далеко не о самом дешевом рынке в стране, а о пятничном развале в курортном средиземноморском городке Каш.
В частности, на снимках, которые разместил в сети автор поста, видно, что килограмм яблок, мандаринов, грейпфрутов или томатов там стоит три турецкие лиры (30 рублей), свежего перца чили — 10 лир (100 рублей), винограда или лимонов — пять лир (50 рублей), шампиньонов — 15 лир (150 рублей).
«Причины для столь привлекательных цен, как по мне, две: крайне развитое сельское хозяйство в Турции и сильнейшее падение национальной валюты страны за всю историю», — пояснил россиянин. Он также заметил, что в крупных турецких городах, например, Стамбуле или Анталии, цены на товары будут еще примерно в полтора раза ниже.
4 декабря сообщалось, что в сети раскрыли необходимую сумму денег для самостоятельного отпуска в Турции без путевки и помощи туристического агента. Так, для большой компании или в одиночку можно арендовать виллу, которая обойдется примерно в тысячу евро (90 тысяч рублей) в месяц. Другой вариант — снять обычную квартиру, стоимость которой составит около 200 евро (18 тысяч рублей) в месяц.
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Новости путешествий , Яндекс
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