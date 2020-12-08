Бары Петербурга отказались соблюдать локдаун

Более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга собрались работать в новогодние выходные и игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Список заведений указан на сайте « Карта сопротивления », сообщает РБК.

«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится на странице карты.

В публикации уточняется, что двери некоторых работающих мест будут закрыты, для входа посетителю надо будет постучаться.

Предприниматель Александр Коновалов рассказал РБК , что он стал создателем проекта, и в ближайшее время к движению присоединятся еще примерно 200 заведений. Он пояснил, что некоторый бизнес может навсегда закрыться из-за новогоднего локдауна, что намного страшнее штрафов и санкций. Например, многие кафе и рестораны получили предоплату за корпоративы в конце декабря — начале января и уже потратили эти средства на выплату аренды, долгов и зарплат. Сейчас заказчики требуют обратно свои деньги.

«Здравомыслящему человеку понятно, что коронавирус — это ужасно, у меня у самого тяжело болела мама, знакомые. Но это не значит, что из-за этого коронавируса нужно убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак», — заявил Коновалов.