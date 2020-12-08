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Россияне нашли главную замену зимнему отдыху в Европе на Новый год 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне нашли замену зимнему отдыху в Европе
Фото: РИА Новости
Российские туристы решили использовать единственную возможность покататься на лыжах и сноубордах в текущем сезоне и массово отправились на отечественные горнолыжные курорты. Об этом сообщается в блоге сервиса бронирования авиабилетов Aviasales.
В частности, отмечается, что главной заменой зимнему отдыху в Европе стал Шерегеш, куда пришли «большие» туроператоры и был запущен дополнительный рейс из Москвы.
По словам местного турагента Светланы Орловой, на курорте заканчиваются места в объектах размещения: в отелях на горе есть возможность найти места исключительно на два-три дня посреди недели за исключением Нового года, а у местных жителей, сдающих квартиры в аренды, все расписано на две недели вперед.

«И это при том, что сейчас в Шерегеше низкий сезон, а снега пока выпало немного», — указано в тексте.

4 декабря сообщалось, что Ялта и Сочи оказались самыми популярными направлениями среди россиян для пережидания зимы. Так, согласно информации аналитиков, большинство путешественников вместо Таиланда отправятся зимовать в Ялту и Сочи, а чуть меньше респондентов сделали выбор в пользу Севастополя.
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