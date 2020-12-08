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Россиянин описал отдых в арабской стране фразой «здесь до тебя никому нет дела» 

Lenta.ru 7 часов назад
«До тебя никому нет дела»: россиянин об отдыхе в Дубае
Фото: Kumar / Reuters
Турист из России рассказал, как прошел его отдых в арабской стране и описал его фразой «здесь до тебя никому нет дела». Об этом он сообщил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Как рассказал путешественник, по приезде в отель Дубая ему было разрешено выходить за пределы номера, но пользоваться бассейном, спа, фитнесом и рестораном в гостинице до получения отрицательного результата теста на ковид, гостям запретили.
Помимо этого, весь первый день отдыха блогер и его друг ждали «заветные смски от эмиратского минздрава». Затем, вспомнив о приложении для отслеживания туристов, о котором им рассказали в аэропорту, они смогли показать на ресепшене код, доказывающий, что они здоровы.
При этом, автор статьи отметил, что они провели в Дубае больше пяти дней, но никаких сообщений с результатами теста на коронавирус не приходило. Более того, если бы они не вспомнили про приложение, «так, наверное, и сидели бы в отельном номере».

«Складывается впечатление, что здесь до тебя никому нет дела. Мы сами проявляем сознательность, хотя могли забить и делать, что хотим — уверен, никто нас нигде и не спросил бы о нашем "ковид-статусе", — предположил автор блога.

Также мужчина поделился, что средства защиты в Дубае разрешается не носить только на пляже и в бассейне, а в остальных местах за маску, «сдвинутую на нос» можно получить штраф в тысячу дирхам (21 тысяча рублей), а «на подбородок» — три тысячи дирхам (63 тысячи рублей).
Ранее Дубай был назван одним из самых разочаровывающих туристов городов на планете. Так, по заверениям путешественников, город оказался слишком жарким и «фальшивым». Более того, одну из туристок Дубай разочаровал «нехваткой исторических объектов и развлечений за пределами огромных торговых центров».
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Новости путешествий , Минздрав РФ
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