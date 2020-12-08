«До тебя никому нет дела»: россиянин об отдыхе в Дубае

Турист из России рассказал, как прошел его отдых в арабской стране и описал его фразой «здесь до тебя никому нет дела». Об этом он сообщил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Как рассказал путешественник, по приезде в отель Дубая ему было разрешено выходить за пределы номера, но пользоваться бассейном, спа, фитнесом и рестораном в гостинице до получения отрицательного результата теста на ковид, гостям запретили.

Помимо этого, весь первый день отдыха блогер и его друг ждали «заветные смски от эмиратского минздрава ». Затем, вспомнив о приложении для отслеживания туристов, о котором им рассказали в аэропорту, они смогли показать на ресепшене код, доказывающий, что они здоровы.

При этом, автор статьи отметил, что они провели в Дубае больше пяти дней, но никаких сообщений с результатами теста на коронавирус не приходило. Более того, если бы они не вспомнили про приложение, «так, наверное, и сидели бы в отельном номере».

«Складывается впечатление, что здесь до тебя никому нет дела. Мы сами проявляем сознательность, хотя могли забить и делать, что хотим — уверен, никто нас нигде и не спросил бы о нашем "ковид-статусе", — предположил автор блога.

Также мужчина поделился, что средства защиты в Дубае разрешается не носить только на пляже и в бассейне, а в остальных местах за маску, «сдвинутую на нос» можно получить штраф в тысячу дирхам (21 тысяча рублей), а «на подбородок» — три тысячи дирхам (63 тысячи рублей).