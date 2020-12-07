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Российская стюардесса раскрыла главные страхи бортпроводников 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Стюардесса из РФ раскрыла страхи бортпроводников
Фото: Lenta.ru
Российская бортпроводница назвала главные страхи стюардесс. Юлия раскрыла их на своей странице @yulia_choco в Instagram.
Как призналась девушка, больше всего она боится не услышать будильник — такая история у бортпроводницы уже случалась, и с тех пор на ее телефоне заведено три сигнала, — а также опоздать на рейс или перепутать время или дату явки.
Кроме того, в списке опасений стюардессы оказалась потеря документов.

«Еще хуже — забыть их в отеле. У меня такое тоже было. Обычно в командировках я убираю все ценные вещи в сейф. Главное — потом их достать, а я вспомнила об этом уже по дороге в аэропорт», — рассказала сотрудница авиакомпании.

Также, добавила она, все ее коллеги боятся открыть дверь в положении «автомат» и выпустить трап или облить пассажира напитком — особенно, вином или томатным соком, когда человек одет в белое.
⁣⁣Еще одним своим страхом Юлия назвала приезд на работу в зимних сапогах, когда туфли остались дома в другой сумке. «Или, наоборот, забыть пуховик на Пхукете, Кубе или в Доминикане. Прилетаешь домой в морозную Москву и вспоминаешь, что пуховик остался висеть в шкафу», — написала стюардесса.
Ранее американская бортпроводница рассказала о приготовлении яичницы для пассажиров во время турбулентности. «Все мои волосы, одежда, обувь и сумочка в итоге были в яичных белках и желтках! Я не могла прикрыться пальто из-за жаркой погоды. А когда мне удалось приехать в отель, я увидела в своем бюстгальтере яичницу!» — пожаловалась девушка.
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