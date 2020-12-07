Стюардесса из РФ раскрыла страхи бортпроводников

Российская бортпроводница назвала главные страхи стюардесс. Юлия раскрыла их на своей странице @yulia_choco в Instagram

Как призналась девушка, больше всего она боится не услышать будильник — такая история у бортпроводницы уже случалась, и с тех пор на ее телефоне заведено три сигнала, — а также опоздать на рейс или перепутать время или дату явки.

Кроме того, в списке опасений стюардессы оказалась потеря документов.

«Еще хуже — забыть их в отеле. У меня такое тоже было. Обычно в командировках я убираю все ценные вещи в сейф. Главное — потом их достать, а я вспомнила об этом уже по дороге в аэропорт», — рассказала сотрудница авиакомпании.

Также, добавила она, все ее коллеги боятся открыть дверь в положении «автомат» и выпустить трап или облить пассажира напитком — особенно, вином или томатным соком, когда человек одет в белое.

⁣⁣Еще одним своим страхом Юлия назвала приезд на работу в зимних сапогах, когда туфли остались дома в другой сумке. «Или, наоборот, забыть пуховик на Пхукете, Кубе или в Доминикане. Прилетаешь домой в морозную Москву и вспоминаешь, что пуховик остался висеть в шкафу», — написала стюардесса.