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Пассажирка отказалась повиноваться стюардессе и вызвала возмущение Сети 

Lenta.ru 1 час назад
Авиапассажирка отказалась повиноваться стюардессе и вызвала возмущение среди пользователей сети. Видеозапись и подробности инцидента опубликовал в своем Twitter-аккаунте очевидец.
На кадрах бортпроводница авиакомпании Frontier Airlines просит путешественницу надеть маску на лицо. Сначала девушка игнорирует просьбы бортпроводницы, а затем, отказавшись это делать, выкрикивает ругательства в адрес члена экипажа.
После этого стюардесса выгнала девушку из самолета, напомнив о правилах, с которыми пассажирка соглашалась при регистрации на рейс. Когда нарушительницу выводили из салона авиалайнера, попутчики начали аплодировать.
Пользователей сети возмутило поведение неизвестной туристки.

«Эта одна из причин распространения коронавируса», «Ее необходимо арестовать», «Почему нельзя сначала надеть маску, а потом во время полета ее просто снять?», «Какое же безумие! В чем проблема не носить эту проклятую маску, чтобы мы все могли жить спокойной жизнью?», «Надень эту дурацкую маску! Это же несложно. Тебе должно быть стыдно, что тебя выгоняют из самолета», — разозлись комментаторы под видео.

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