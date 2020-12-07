Авиапассажирка отказалась повиноваться стюардессе и вызвала возмущение среди пользователей сети. Видеозапись и подробности инцидента опубликовал в своем Twitter -аккаунте очевидец.

На кадрах бортпроводница авиакомпании Frontier Airlines просит путешественницу надеть маску на лицо. Сначала девушка игнорирует просьбы бортпроводницы, а затем, отказавшись это делать, выкрикивает ругательства в адрес члена экипажа.

После этого стюардесса выгнала девушку из самолета, напомнив о правилах, с которыми пассажирка соглашалась при регистрации на рейс. Когда нарушительницу выводили из салона авиалайнера, попутчики начали аплодировать.

Пользователей сети возмутило поведение неизвестной туристки.