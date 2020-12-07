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Блогер рассказал о странностях в роскошном отеле Сочи 

Lenta.ru 4 часа назад
Блогер рассказал о странностях в дорогом отеле Сочи
Фото: Lenta.ru
Российский блогер, отдохнувший в конце осени в Сочи, поделился впечатлениями от отпуска и рассказал о некоторых странностях. Соответствующую информацию он опубликовал в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Автор поста указал, что провел на отечественном курорте две недели — сначала в двух 4-звездочных отелях в центре города, Sea Galaxy и «Жемчужине», стоимостью около двух-трех тысяч рублей за номер в сутки, а затем в роскошном Hyatt Regency (7,5 тысячи рублей в сутки с включенным завтраком).
По словам туриста, в целом он остался крайне доволен условиями проживания, однако обнаружил в объекте размещения некоторые странности. К примеру, в номере отсутствовала кофемашина — вместо нее были предоставлены упаковки с растворимым кофе. «Для отелей подобного уровня это, простите за тавтологию, не уровень», — заявил блогер.
Кроме того, необычным, на взгляд путешественника, в отеле было разделение сауны и хаммама на мужские и женские зоны. Вдобавок в раздевалке для мужчин висело объявление, в котором гостям предлагалось при желании получить у сотрудников средства для снятия макияжа, а также «пилочку для ногтей» и лак для волос.
Затем россиянин пожаловался на «слишком плоские» подушки в номере и горничную, которая разбудила его утром стуком в дверь, несмотря на включенную кнопку «Не беспокоить». «Мне потом объяснили, что некоторые гости случайно нажимают эту кнопку, и поэтому горничные специально проверяют — действительно ли не беспокоить или все-таки можно прибраться. Как вам такая логика?» — пояснил он.
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Новости путешествий , Яндекс
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