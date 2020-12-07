Стало известно, когда Япония откроется для туристов 

Власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну иностранным туристам в составе небольших групп весной 2021 года. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.

«Ожидается, что туристов будут пускать с апреля. Но пока точных дат и официальных заявлений нет. У нас есть групповые туры с 1 апреля. Все поездки будут проводиться с перемещениями на автобусах или минивэнах, так что наземным транспортом особенно пользоваться не придется»,

— комментирует генеральный директор компании Ирина Серганова.

При въезде страну туристы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, а также указать подробный план поездки перед прилетом. Примечательно, что двухнедельный карантин по прилету соблюдать не потребуется. Зато иностранцы не смогут пользоваться общественным транспортом, им будет разрешено передвигаться лишь на арендованных автобусах. Также путешественникам запретят пересекаться с другими туристическими группами.