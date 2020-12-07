Стюардесса порассуждала о дерзких пассажирах 

Стюардесса авиакомпании British Airways, пожелавшая сохранить анонимность, вспомнила о самых дерзких просьбах пассажиров самолетов во время работы. Об этом она порассуждала в беседе с Daily Express.

По ее словам, зачастую нахальное поведение путешественников связано с попытками познакомиться с членами экипажа, и в большинстве случаев их действия обусловлены именно таким мотивом.

К примеру, нередко туристы либо молча протягивают бортпроводницам отрывки бумаги со своим номером телефона, либо напрямую заявляют о своей симпатии.

Однако, заметила собеседница издания, нередко подобные поступки доставляют стюардессам дискомфорт и отвлекают от работы. Вдобавок, согласно ее наблюдениям, существуют конкретные авиамаршруты, на которых пассажиры ведут себя особенно развязно — в частности, на Ибицу и в Манчестер.