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Стюардесса порассуждала о дерзких пассажирах 

Lenta.ru 5 часов назад
Стюардесса порассуждала о дерзких пассажирах
Фото: Lenta.ru
Стюардесса авиакомпании British Airways, пожелавшая сохранить анонимность, вспомнила о самых дерзких просьбах пассажиров самолетов во время работы. Об этом она порассуждала в беседе с Daily Express.
По ее словам, зачастую нахальное поведение путешественников связано с попытками познакомиться с членами экипажа, и в большинстве случаев их действия обусловлены именно таким мотивом.
К примеру, нередко туристы либо молча протягивают бортпроводницам отрывки бумаги со своим номером телефона, либо напрямую заявляют о своей симпатии.
Однако, заметила собеседница издания, нередко подобные поступки доставляют стюардессам дискомфорт и отвлекают от работы. Вдобавок, согласно ее наблюдениям, существуют конкретные авиамаршруты, на которых пассажиры ведут себя особенно развязно — в частности, на Ибицу и в Манчестер.

«Они всегда пьяны и устраивают хаос. Так, один парень постоянно со мной болтал. Фактически дошло до того, что я должна была попросить его успокоиться. Он продолжал кричать мне вслед, и мне пришлось сказать: "Послушайте, у меня много работы"», — поделилась девушка, подчеркнув, что ей было крайне неловко в этой ситуации перед окружающими.

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