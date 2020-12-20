Зачем в отелях узкие покрывала на кроватях

Почти во всех отелях на кровати поверх постельного белья стелют узкие покрывала. При заселении в номер гости особо не обращают внимание на эту деталь. Однако тканевая полоска, прикрывающая изножье постели, лежит там не просто так. Подробнее — в материале "Рамблера".

Завтрак в постели

Многим нравится заказывать завтрак в номер. Даже с подносом и предельной аккуратностью, что-то с большой вероятностью может упасть или разлиться на белоснежное белье. Удобно использовать тканевую дорожку, чтобы потом не спать в хлебных крошках, дожидаясь уборки в номере.

Стиль и комфорт

В дорогих отелях обычно выбирают именно такую дорожку, а не покрывало. Это небольшая деталь, которая может сделать акцент в интерьере и создать ощущение комфорта, не закрывая постельное белье и подушки. Кроме того, тканевая дорожка экономит время горничных на уборку и ресурсы гостиницы на стирку и глажку. А гостям не нужно каждый раз перед сном скидывать куда-то огромное покрывало.

Защита от грязи

У постояльцев отелей есть привычка присесть на кровать в уличной одежде, положить туда ноутбук, сумку или начать разбирать чемодан. Узкое покрывало на краю постели защищает постельное белье от грязи и микробов.