В США обнаружили новый опасный супервулкан 

Американские геологи обнаружили, что гора Кливленд на Аляске (США) может являться частью нового опасного супервулкана, куда также входят Острова четырех гор. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи утверждают, что вулканы Кливленд, Карлайл, Герберт, Кагамил, Тана и Улиага являются вершинами одного гигантского магматического очага. На скрытую кальдеру указывают такие признаки, как состав газов, выделяемых горой Кливленд, а также расположение выводных отверстий. Если гипотеза ученых окажется верной, то вся Алеутская островная дуга, протянувшаяся от Аляски до Камчатки, может оказаться свидетельством существования супервулкана по размерам сравнимого с Йеллоустонской кальдерой.

Гора Кливленд извергалась более 20 раз за последние два столетия. Некоторые извержения были масштабными: например, в 1944 году вулкан занял третье место по показателю активности VEI (извержение в шесть баллов способно вызвать глобальное похолодание). По оценкам ученых, извержение всего супервулкана достигнет силы восьми баллов, что изменит глобальный климат на долгие годы.