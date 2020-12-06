Туристам предложили слетать из Москвы в Москву

Резкое падение объемов авиаперевозок вынуждает авиакомпании искать новые бизнес-идеи. Оригинальный вариант увеличить налет часов своим лайнерам придумал лоукостер «Победа» — пассажирам предложили за 7,5 тыс. руб. совершить «прогулочный» полет из московского аэропорта Внуково над городами Золотого кольца и посадкой в том же авиаузле. Билеты на рейс разлетелись как горячие пирожки — 189 мест на борту было распродано буквально за две минуты. Вдохновившись успехом, перевозчик оперативно согласовал с авиавластями второй такой же вылет. Подробности — в нашей статье.

Подобные бизнес-идеи, наверно, хороши как эффектный PR-ход, однако для выхода из кризиса авиарынку, конечно, необходим рост объемов обычных перевозок. Когда можно ждать восстановления пассажиропотока авиакомпаний? Узнайте, какой прогноз на этот счет дает Татьяна Филёва , председатель совета директоров и совладелец S7 Airlines

К другим темам. Туристов в отеле Albatros Aqua Park 4* на египетском курорте Хургада продолжает преследовать череда злоключений. Вслед за путешественниками с Украины, угодившими на самоизоляцию в этой гостинице из-за положительного ПЦР-теста по прилете, в аналогичной ситуации оказался гражданин Белоруссии. Время отдыха закончилось, однако путешественнику не позволяли вылететь на родину, пока анализ на коронавирус не покажет отрицательный результат. Чем завершилась история, рассказываем в материале.