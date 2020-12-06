В Сочи начали продавать места в очереди на подъемники 

Без очереди в горы. Предприимчивые граждане в Сочи стали предлагать новую услугу. Они продают места на подъемники, чтобы туристы не теряли время на их ожидание. Сколько стоит — узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Драгнев.

Время — деньги. Это не понаслышке знают жители Краснодарского края. Они нашли выход, как в такой кризисный год заработать на туристах. На сайтах с объявлениями новая услуга — постоять в очереди на подъемник на Красной Поляне. Цена вопроса — средняя годовая зарплата по России.

«Договорная цена смотря сколько стоять. Можно и по двое суток стоять. Тысяч 40 выйдет, люди платят даже по 60. Тут очередь такая, что придется мне человека брать и меняться с ним», — рассказывает житель Сочи Алексей.

Пандемия взвинтила спрос на российские курорты. Не успел закончиться ноябрь, а селиться в горах уже и негде.

«На Новый год загрузка отелей в горном кластере составляет 95%. Места еще есть. Можно предположить, что с учетом закрытия границ отдых на самом популярном горнолыжном курорте России будет востребован на протяжении всего сезона», — считает советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Пробки на подъемник — сезонное явление самого популярного курорта России. А теперь, когда закрыты границы, в очередях станет еще теснее. Дмитрий руководит экстрим-клубом, но острые ощущения на подъемнике не любит. Делится секретами, как обойти систему.

«По-моему, проще взять инструктора и, насколько я знаю, вход с инструкторами идет без очереди. То есть отдал денежки инструктору, грубо говоря, за обучение за час тысячи три-четыре, пусть пять-десять, но не 40. Зашел без очереди, и инструктору хорошо, он час отдыхает, и вы зашли без очереди», — поделился лайфхаком руководитель экстрим-клуба Дмитрий Петрушин.

Деньги всегда можно потратить с умом. Ничего криминального, если кто-то стоит за вас в очереди, нет. Даже за деньги. Время все-таки — ресурс дорогой. А кататься хочется.